المقاومة تستهدف تمركزات جيش الاحتلال وآلياته في غزة

ونشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مَشاهدَ عن استهداف جرّافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في بيت حانون، شمالي قطاع غزّة.

من جهتها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الإمداد لمحور "نتساريم" بحمم الهاون، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وفي وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، للميادين، إنّ "المعركة لن تنتهي إلا بوقف العدوان وانسحاب العدو"، مشدّداً على أنّ "هذه العناوين لا تراجع عنها".

وأكّد البريم أنّ "المقاومة ما زالت حاضرة في المسار الميداني بقوة، ويجب ألا يقل مستوى المسار السياسي عن بطولة الميدان".

ووجّهت القسّام رسالةً جديدة إلى عائلات الأسرى "الإسرائيليين"، لتوضح لهم الصورة "الواضحة" عن مصير أبنائهم، الذين تخلى عنهم نتنياهو عبر تعنته ومماطلته وأكاذيبه، وجاء فيها: "أبناؤكم بالأسر بسبب نتنياهو".

وقالت "كتائب القسام"، في رسالتها، إنّ المصالح السياسية الشخصية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هي السبب في بقاء الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة.

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