وزير الخارجية يعود دبلوماسي اصيب جراء الهجوم الصهيوني على السفارة الايرانية

وكان هذا الدبلوماسي لوزارة الخارجية السورية قد اصيب بشدة جراء الهجوم الصاروخي – الارهابي للكيان الصهيوني على سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق، وانتقل الى طهران لاستكمال العلاج.

واطلع وزير الخارجية خلال عيادة الدبلوماسي السوري، على اخر مستجدات حالته الطبية والعلاجية من قبل الطاقم الطبي المعالج، سائلا الباري عز وجل بالشفاء العاجل له.

وكان رئيس الدبلوماسية الايرانية قد سافر الى دمشق عقب الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على السفارة الايرانية في دمشق، وحضر على هامش الزيارة، الى المستشفى المركزي بدمشق برفقة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ليعود هذا الدبلوماسي.