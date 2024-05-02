٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م
رمز الخبر: 85464463
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journalistکاظم شماعییان

مساعد رئيس الجمهورية: الاحتكار الاعلامي للاستكبار قد تحطم

٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م
رمز الخبر: 85464463
مساعد رئيس الجمهورية: الاحتكار الاعلامي للاستكبار قد تحطم

كرمان/ 2 ايار/مايو/ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية محمد حسيني ان احدى ميزات حركة المقاومة الاسلامية حماس هي انها تملك الرواية اولا باول وان صور جرائم الكيان الصهيوني قد انتشرت بسرعة في العالم وتكسر بذلك الاحتكار الاعلامي للاستكبار.

واضاف حسيني وهو يتحدث اليوم الخميس في ملتقى دراسة نتائج وابعاد عملية الوعد الصادق، عقد بكرمان (شرق) ان البعض حاولوا ثني ايران عن تنفيذ عملية الوعد الصادق وكما قال الناطق باسم الحرس الثوري فان 10 دولا هرعت لمساعدة اسرائيل واستخدموا الطبقات الدفاعية المختلفة وكما يقولون هم القبة الحديدية.

واضاف اننا في عملية الوعد الصادق لم نرد استهداف سوى هدفين او ثلاثة اهداف لكن الكل اقروا انه ان كانت ايران تريد ضرب 50 نقطة، لكانت تقدر على ذلك.

واكد ان عملية الوعد الصادق، احدثت منعطفا وتحولا في المنطقة وتم تبيان حقائق هذه العملية بشفافية.

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journalistکاظم شماعییان

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