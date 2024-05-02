مساعد رئيس الجمهورية: الاحتكار الاعلامي للاستكبار قد تحطم

واضاف حسيني وهو يتحدث اليوم الخميس في ملتقى دراسة نتائج وابعاد عملية الوعد الصادق، عقد بكرمان (شرق) ان البعض حاولوا ثني ايران عن تنفيذ عملية الوعد الصادق وكما قال الناطق باسم الحرس الثوري فان 10 دولا هرعت لمساعدة اسرائيل واستخدموا الطبقات الدفاعية المختلفة وكما يقولون هم القبة الحديدية.

واضاف اننا في عملية الوعد الصادق لم نرد استهداف سوى هدفين او ثلاثة اهداف لكن الكل اقروا انه ان كانت ايران تريد ضرب 50 نقطة، لكانت تقدر على ذلك.

واكد ان عملية الوعد الصادق، احدثت منعطفا وتحولا في المنطقة وتم تبيان حقائق هذه العملية بشفافية.