جلسة مشتركة للجهاز الدبلوماسي والمؤسسات المعنية بالحج

وقد عقدت الجلسة الاستشارية المشتركة لوزارة الخارجية وبعثة قائد الثورة الاسلامية ومؤسسة الحج والزيارة وباقي المؤسسات المعنية، بمشاركة وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان وحجة الاسلام والمسلمين عبد الفتاح نواب ريس بعثة قائد الثورة وعباس حسيني رئيس مؤسسة الحج والزيارة وكبار مدراء سائر الاجهزة ذات الصلة.

وتم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالتنسيق والشؤون التنفيذية لحج هذا العام، والتاكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الاجهزة المعنية.

وقدم حجة الاسلام نواب رئيس بعثة قائد الثورة التوصيات اللازمة. كما شرح رئيس مؤسسة الحج والزيارة الاجراءات المتخذة والتاكيد على ضرورة التنسيق لاقامة مناسك الحج بشكل ملائم.

اما وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان فقد قدم شرحا عن الجهود والاجراءات المتخذة معلنا استعداد وزارته للتنسيق وتقدم الدعم اللازم.