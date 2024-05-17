غزة: المقاومة الفلسطينية تستهدف مركزَي قيادة وسيطرة للاحتلال بالصواريخ والقذائف

وأكدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، قنصها جندياً إسرائيلياً شرقي مدينة جباليا، ودكها مقر القيادة والسيطرة لـ "جيش" الاحتلال شرقي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وعرضت القسّام مشاهد عن استهدافها دبابة "ميركافا" وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، وإطلاق النار في اتجاه عدد من جنود الاحتلال، شرقي مخيم جباليا.

في عملية مشتركة، تمكن مقاومو القسّام وكتائب شهداء الأقصى من دك مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم، جنوبي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

من جهتها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد عن استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "RPG"، شرقي جباليا.

ومن داخل المخيم، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، استهدافها مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة، بصلية صاروخية، في عملية مشتركة مع سرايا القدس.

بدورها، نشرت سرايا القدس مشاهد توثق استهدافها حشود "جيش" الاحتلال بصواريخ "107"، في محور نتساريم في مدينة غزّة.

واستهدفت السرايا قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل، في عزبة ملين في جباليا، بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد، وتجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في جبل الكاشف، شرقي مدينة جباليا.

واستهدفت تجمعاً آخر لآليات الاحتلال وجنوده، شرقي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون".

وقالت سرايا القدس إنها استهدفت أيضاً، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، في محيط مسجد الشبيلي، شرقي رفح، محققةً إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي عملية استحكام مدفعي، استهدف مجاهدو السرايا مركز قيادة وسيطرة لـ "جيش" الاحتلال، في منطقة زلاطة، شرقي رفح، بوابل من قذائف "الهاون".

وأعلنت السرايا تجديد استهداف مجاهديها مركز القيادة والسيطرة للاحتلال، شرقي رفح، بصلية صاروخية من نوع "107"، محققين إصابات مباشرة.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها حشود آليات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في محيط معبر رفح البري، بقذائف "الهاون".

وفي وقت سابقٍ، من يوم الجمعة، تمكّن مجاهدو القسام من التسلل إلى خلف خطوط قوات العدو المتوغلة في شرقي مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة "ميركافا" يعتليها أحد الجنود الإسرائيليين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105"، وفجّروا عين نفق بناقلة جندٍ أخرى بعد وصولها إلى المكان.

وتمكّنت كتائب القسّام من قطع خط إمداد الاحتلال شرقي جباليا، بعد أن استهدفت فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، وأمطرت مجموعة من جنود الاحتلال بالرصاص برشاش من نوع "BKC".

وقنصت السرايا قنّاصَين إسرائيليَّين، في شارع أبو العيش، في مبنيين منفصلين، في مخيم جباليا، وأكدت إصابتهما بصورة مباشرة.

وعرضت مشاهد توثق "حمم الهاون" التي دكّت بها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في شرقي مدينة رفح.

وبالتزامن مع استمرار المقاومة قتالها في مختلف المحاور، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود من "جيش" الاحتلال في غزة ، أحدهم من لواء "المظليين"، وقالت إنه قُتل في المعارك الدائرة في المناطق الشمالية من القطاع.

انتهى ** 2342