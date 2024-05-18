مسؤول أممي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدم خدمات فريدة للاجئين

وأضافت لاليني ويراسامي خلال لقائه الیوم السبت مع المدير العام لشؤون الأجانب والمهاجرين في محافظة فارس جنوب ایران بهرنك قرباني: لقد عملت أنا وزملائي في العديد من البلدان وراقبنا عن كثب حجم ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين، ولكن اهتمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية باللاجئين في إيران نادر حقًا.

وتابع: لم نر في أي بلد آخر هذا الكم من الخدمات للاجئین، بالنظر إلى القيود القائمة، وقد تم ذكر هذه القضية عدة مرات في الاجتماعات.

ومن جانب آخر، قال المدير العام لشؤون الأجانب والمهاجرين في محافظة فارس بهرنك قرباني خلال هذا اللقاء ان اللاجئین في الجمهورية الإسلامية يتلقون نفس الخدمات (الصحة والعلاج والتعليم وغيرها) التي تقدم للمواطنین الإيرانيین، ولا يوجد فرق في تقديم الخدمات.

ودعا قرباني المنظمات الدولية المتواجدة في إيران الی الاهتمام بمسألة العودة الطوعية والمستدام للأجانب إلى بلادهم وقال: بالإضافة إلى ضرورة تقديم الخدمات للاجئین في إيران، يجب توفير الأرضية لعودتهم إلى بلادهم.

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