الاحتلال الصهيوني يعلن مقتل اثنين من جنوده بمعارك في غزة

وأفادت قناة الجزیرة أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين في المعارك بقطاع غزة ووقوع عدد من الإصابات الخطيرة.

كما أفادت وسائل الإعلام الصهيونية أنه بالإضافة إلى مقتل هذين الجنديين، أصيب ضابط وثلاثة جنود آخرين من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام الکیان الصهيوني، مساء أمس السبت، بمقتل جندي من جيش الکیان في قطاع غزة اثر انفجار فوهة نفق مفخخ.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، التي ألحقت بالكيان الصهيوني مؤخرا خسائر فادحة، أمس السبت، مقتل عدد آخر من جنود الکیان الصهيوني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقتل مجاهدو كتائب القسام مجموعة من قوات المشاة التابعة للجيش الصهيوني في محيط مسجد الطابين تعرضوا لكمين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القسام أن مجاهدي هذه الكتائب نصبوا كميناً لهذه القوات وزرعوا قنبلة وكان من بينهم قنبلة مضادة للأفراد وقاموا بتفجيرها.

وأكد القسام أن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب عدد آخر في هذه العملية.

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