١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85482611
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رئيس الوزراء العراقي يوعز الجهات المعنية بالمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإیراني

١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٧ م
رمز الخبر: 85482611
رئيس الوزراء العراقي يوعز الجهات المعنية بالمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإیراني

طهران /19 ايار/مايو/ارنا – أصدر رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني" توجيهات لوزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيس الجمهورية أية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقیة باسم العوادي في بيان: "إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وبقية الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فقدت في شمال إيران".

وكانت مروحية الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرت بوقت سابق اليوم الأحد لحادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وصرح وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ الى منطقة حادث مروحية الرئيس الايراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

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