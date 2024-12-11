تقرير اممي : مقتل 75 مدنياً في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين

واوضح المصدر الاممي ذاته، انه "في شمال غرب سوريا وحدها، قتل ما لا يقل عن 75 مدنيا، من بينهم 28 طفلا و 11 امرأة، وأصيب ما لا يقل عن 282 شخصا آخرين، وبما يشمل 106 أطفال و56 امرأة".

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعلن من جانب واحد انهيار "اتفاقية فصل القوات" بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974 م، واحتل على اثره جيش الكيان منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

كما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات جنوبي البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

وفجر یوم الأحد الماضي، اجتاحت المجموعات المسلحة، دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات نظام الاسد من المؤسسات العامة والشوارع.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بريف حلب الغربی، حيث سيطر المسلحون على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

انتهی**1426 / ح ع **