جثمان رئيس الجمهورية ومرافقيه، يصل الى معراج الشهداء بتبريز

وابلغ حسيني مراسل ارنا اليوم الاثنين انه سيتم الاحتفاظ بجثامين الشهداء هذه الليلة في معراج الشهداء بتبريز.

واضاف انه سيتم عند الساعة 9 و 30 دقيقة من صباح يوم غد، وداع جثمان اية الله رئيسي، من ساحة الشهداء بتبريز الى المطار، ومن هناك الى طهران.

واوضح ان صلاة الميت ستقام يوم الاربعاء بامامة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع ان جثمان رئيس الجمهورية الراحل سيوارى الثرى يوم الخميس بمدينة مشهد.

وقال المدير العام لدائرة الاعلام الاسلامي بمحافظة اذربايجان الشرقية ان جثمان امام جمعة تبريز سيوارى الثرى يوم الخميس في تبريز فيما سيوارى جثمان محافظ اذربايجان الشرقية في مدينة مراغة يوم الخميس.