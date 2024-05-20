٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رمز الخبر: 85484064
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journalistکاظم شماعییان

جثمان رئيس الجمهورية ومرافقيه، يصل الى معراج الشهداء بتبريز

٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رمز الخبر: 85484064
جثمان رئيس الجمهورية ومرافقيه، يصل الى معراج الشهداء بتبريز

تبريز/ 20 ايار/مايو/ارنا – اعلن المدير العام لدائرة الاعلام الاسلامي بمحافظة اذربايجان الشرقية حجة الاسلام محمود حسيني ان جثمان رئيس الجمهورية ومرافقيه ممن استشهدوا في حادث تحطم الطائرة العمودية، قد وصل الى معراج الشهداء بمدينة تبريز.

وابلغ حسيني مراسل ارنا اليوم الاثنين انه سيتم الاحتفاظ بجثامين الشهداء هذه الليلة في معراج الشهداء بتبريز.

واضاف انه سيتم عند الساعة 9 و 30 دقيقة من صباح يوم غد، وداع جثمان اية الله رئيسي، من ساحة الشهداء بتبريز الى المطار، ومن هناك الى طهران.

واوضح ان صلاة الميت ستقام يوم الاربعاء بامامة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع ان جثمان رئيس الجمهورية الراحل سيوارى الثرى يوم الخميس بمدينة مشهد.

وقال المدير العام لدائرة الاعلام الاسلامي بمحافظة اذربايجان الشرقية ان جثمان امام جمعة تبريز سيوارى الثرى يوم الخميس في تبريز فيما سيوارى جثمان محافظ اذربايجان الشرقية في مدينة مراغة يوم الخميس.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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