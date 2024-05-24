الشعب اليمني يعزي باستشهادالشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه

وحيا بيان مسيرات (مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد) ثبات وصمود الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر، وبسالة مجاهديه الأبطال.

وأدان قرار محكمة الجنائية الدولية بحق ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية الذي استند إلى أكاذيب وافتراءات وتلفيقات لا صحة لها مقابل إغفال جرائم كبرى للعشرات من كبار مجرمي العدو الأمريكي الصهيوني.

وتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا في استشهاد الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في حادث تحطم المرحية التي كانت تقلهم.

وبارك العمليات البطولية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية وتدشين المرحلة الرابعة من التصعيد، كما بارك علميات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان والعراق، والتي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم.

وأكد بيان المسيرات الاستمرار في الحشد والنفير العام إلى معسكرات التدريب والتأهيل لقوات التعبئة، لاكتساب المهارات والخبرات القتالية التي تتطلبها المعركة، والاستعداد الكامل لخوض المعركة المباشرة مع العدو الصهيوني الأمريكي

وقال البيان: في ظل الصمت والتخاذل والتآمر العربي، نجدد المطالبة بفتح ممرات برية آمنة تسمح بالمشاركة المباشرة في القتال إلى جانب إخواننا المجاهدين في فلسطين المحتلة ضد العدو الصهيوني الأمريكي المجرم.

وجدد الدعوة لكل شعوب العالم وأحرار الإنسانية إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، للبضائع الأمريكي والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.

وأكد الاستمرار في إقامة الفعاليات والأنشطة الشعبية والرسمية دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني وانتصارا لمظلوميته الكبرى وتوسيع المشاركة الشعبية للمسيرات والمظاهرات لتشمل كل ارجاء اليمن.

انتهی**2054

*المصدر: المسیرة