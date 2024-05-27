وزير الثقافة: الشهيد رئيسي اثبت أن نظام الحكم الاسلامي قادر على ادارة المجتمع بشكل كامل

وفي كلمته مساء الأحد خلال حفل تكريم ذكرى "شهداء الخدمة آية الله رئيسي ورفاقه" في مسجد "الامام الخميني (رض)" في حي اكباتان غرب طهران، والذي اقيم بحضور حشد جماهيري غفير، قدم اسماعيلي التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية الله السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وامام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ومحافظ اذربيجان الدكتور مالك رحمتي، ورئيس فريق الحماية لرئيس الجمهورية العميد مهدي موسوي، وطاقم طيران المروحية التي تحطمت.

واشار وزير الثقافة الى الجهود المضنية التي كان يقوم بها رئيس الجمهورية من اجل خدمة الشعب ، وقال: عندما تولينا مهام الحكومة (قبل نحو 3 اعوام)، كان عدد الضحايا بسبب الاصابة بمرض كورونا قد بلغ أكثر من 700 شخص يوميا؛ وكانت البلاد تقريبا في حالة إغلاق وشبه إغلاق، ولكن في غضون أشهر قليلة وفي ضوء استيراد وانتاج اللقاحات اللازمة، تلقى كل المواطنين تقريبا 3 جرعات من لقاح كورونا في حين كان عدد كبير من الدول المتقدمة يسجل وفيات من ثلاثة أرقام بسبب كورونا.

وأضاف: في عام 2021 كانت طهران من أكثر السنوات انقطاعا للكهرباء، لكن الوضع تغير في هذه السنوات الثلاث، وكان زيادة الصادرات واعتماد مبدا العلاقة مع الجيران من بين الإنجازات الأخرى للشهيد آية الله رئيسي.

ولفت اسماعيلي الى ان الرئيس الشهيد كان يطرح بكل قوة قضية فلسطين وغزة والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومشروعية مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني في كل اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والمحافل الدولية التي كان يحضرها.

وتابع: لقد رأينا مثل هذا النهج في جميع القطاعات، وقد اثبت أن الإسلام ونظام الحكم الاسلامي لديهما القدرة على إدارة المجتمع بشكل كامل، وحل المشكلات وتحقيق التقدم والازدهار والتطور والسعادة مع كل فوائد القيم المعنوية التي تحملها.

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