المقاومة الفلسطينية تشتبك مع جنود الاحتلال في رفح.. وتستهدف آلياته في جباليا و"نتساريم"

واوردت الميادين انه في هذا الإطار، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف قوات الاحتلال المتمركزة في محيط حي رابعة العدوية، جنوبي مدينة رفح، بصواريخ "107" قصيرة المدى.

واستهدفت دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة العلمي، شمالي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ونشرت القسّام مشاهد مصوّرة عن استهداف حشود الاحتلال في محاور التقدم في المنطقة الوسطى، بقذائف "الهاون" وصواريخ "رجوم".

ودكّت القسام قواتِ الاحتلال المتمركزةَ جنوبي مخيم يبنا في مدينة رفح، بقذائف "الهاون"، كما فجّرت منزلاً تمّ تفخيخه مسبّقاً بقوة خاصة للاحتلال في مخيم الشعوت جنوبي مدينة رفح، وأوقعت أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

ونشرت مشاهد مصوّرة عن استهداف دبابة "ميركافا" وسط مخيم جباليا، ودكّت حشود الاحتلال بقذائف "الهاون" في محاور القتال، شمالي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف "الهاون" النظامي، في محيط الإدارة المدنية، شرقي مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقصف مقاتلوها بقذائف "الهاون" النظامي، من عيار 60، آليات الاحتلال جنوده المتوغلين في محيط بوابة صلاح الدين، جنوبي مدينة رفح.

ونشرت مشاهد مصوّرة عن قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال، في محيط مستشفى الصداقة التركي.

وأعلنت السرايا قصف آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط بوابة صلاح الدين، جنوبي مدينة رفح، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي من "عيار 60".

وأسقطت طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية من نوع "مافيك برو" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وبالاشتراك مع مجاهدي القسّام، قصفت السرايا آليات الاحتلال وجنوده في محيط مبنى نورة الكعبي، شمالي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون" النظامي عيار 60.

وعرضت مشاهد مصوّرة عن حمم "الهاون"، التي دكّت بها آليات الاحتلال وجنوده، في محور صد التقدم، شرقي مخيم جباليا.

أمّا كتائب شهداء الأقصى فقصفت مرتين قوات الاحتلال الموجودة في محور "نتساريم"، برشقةٍ صاروخية قصيرة المدى.

ونشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد مصوّرة عن استهداف موقع كتيبة "أميتاي"، شرقي رفح، برشقةٍ صاروخية.

ونشرت مشاهد عن دك قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، بصواريخ قصيرة المدى.

من جهتها، نشرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد مصوّرة عن الرشقة الصاروخية التي نفذتها بالاشتراك مع سرايا القدس، واستهدفت جنوبي مدينة عسقلان وقاعدة "زيكيم" العسكرية، في محور صدّ التقدم، شمالي قطاع غزة.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود وإصابة 10، بينهم 3 بجروح خطرة في غزة، كما نشرت مشاهد عن نقل طائرات الاحتلال عدداً من الجنود القتلى والجرحى بعد كمين في رفح.

انتهى ** 2342