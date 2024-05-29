٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85493803
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رئيسة الوزراء الدنماركية تعزي مخبر باستشهاد السيد رئيسي

٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٠ م
رمز الخبر: 85493803
رئيسة الوزراء الدنماركية تعزي مخبر باستشهاد السيد رئيسي

لندن / / 29 ايار / مايو / ارنا – ابرقت السيدة "متي فردريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك، بالتعزية والمواساة الى رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"، لمناسبة استشهاد الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ورفاقه اثر حادث المروحية الرئاسية.

وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما.

انتهى ** ح ع

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