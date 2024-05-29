رئيسة الوزراء الدنماركية تعزي مخبر باستشهاد السيد رئيسي

وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما.
انتهى ** ح ع
لندن / / 29 ايار / مايو / ارنا – ابرقت السيدة "متي فردريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك، بالتعزية والمواساة الى رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"، لمناسبة استشهاد الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ورفاقه اثر حادث المروحية الرئاسية.
وكتبت السيدة فردريكسن الى مخبر بالمناسبة : انني اقدم العزاء الى فخامتكم، نيابة عن الحكومة الدنماركية، لمناسبة فقدان رئيس الجمهورية فخامة السيد ابراهيم رئيسي وايضا وزير الخارجية سعادة السيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما.
انتهى ** ح ع
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