مجلس التعاون يعرب في الامم المتحدة عن المواساة مع ايران برحيل رئيسي

وألقت كلمة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، ممثلة قطر، علياء أحمد سيف آل ثاني، التي قدمت العزاء والمواساة إلى الشعب الإيراني وقيادته.

واشادت بالمسيرة الحافلة للرئيس الايراني الراحل في خدمة بلاده، على مدى عقود، من خلال المناصب التي تولاها، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، بحيث ترك بصمات واضحة في مختلف الصعد، بالإضافة إلى تحصيله العلمي البارز في مجالي الفقه والحقوق.

وأعربت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة عن تقديرها لحفل تأبين الرئيس الإيراني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت: ان رحيل الرئيس سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية المأساوي صدمنا وأحزننا جميعا.

من جانبه قال سفير وممثل فانواتو أيضا: بالنيابة عن دول المحيط الهادئ، أود أن أعرب عن خالص تعازي لشعب وحكومة إيران، وكذلك لبعثة إيران في الأمم المتحدة، بحادث وفاة الرئيس سيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما.

وقال: لقد تلقينا غير مصدقين نبأ رحيل الرئيس الإيراني الذي خدم شعبه خلال فترة حكومته وكرس حياته كلها في خدمة الشعب والوطن.

وقال ممثل دولة فانواتو: إن رئاسة وبصيرة الرئيس الايراني الراحل اثرت في حياة الكثير من الإيرانيين والشباب، ولا يزال إرثه متواصلا بين الشباب الإيراني.

وأقيمت يوم الخميس مراسم تأبين الرئيس آية الله سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسائر شهداء حادث تحطم المروحية الإيرانية، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومرة ​​أخرى وقفت الجمعية العامة دقيقة صمت حدادا على هؤلاء الشهداء.

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