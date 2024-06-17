الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوبي لبنان.. والمقاومة تزف شهيداً جديداً

وقال المراسل إنّ الاحتلال نفّذ غارةً على بلدة عيتا الشعب، ميس الجبل وشقرا، كما أنّ قصفاً مدفعياً استهدف بلدة الخيام، شبعا، كفرشوبا، ميس الجبل، شيحين، الجبين.

وأصيب مواطن بجروح متوسطة من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة شقرا جنوبي لبنان.

ولفت إلى أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء مدينة صور وضواحيها".

وأشار إلى أنّ "مُسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة سلعا في قضاء صور جنوبي لبنان"، ما أدّى إلى ارتقاء الشهيد محمد مصطفى أيوب من بلدة سلعا الذي زفّته المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) ليُصبح عدد شهداء المقاومة 343 شهيداً على طريق القدس منذ بدء الحرب.

وخرقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت فوق المناطق الجنوبية في لبنان.

انتهى ** 2342