انعقاد الاجتماع التنسيقي لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية خارج البلاد

وحضر الاجتماع الذي عقد الثلاثاء عبر الإنترنت علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين ورئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية في الخارج، وعلي رضا محمودي المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج وناصر كنعاني المتحدث الرسمي ورئيس مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، وكذلك أعضاء اللجان التنفيذية للانتخابات في مختلف مناطق العالم.

وتم خلال الاجتماع بحث آخر الإجراءات والمتابعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة والتحقق من ضمان الإعداد الكامل لإجراء الانتخابات ومشاركة الحد الأقصى من الرعايا الإيرانيين في الخارج.

وطرح السفراء ورؤساء الممثليات الايرانية ، أثناء شرحهم لآخر الجهود والإجراءات المتخذة، بما في ذلك تحديد تركيبة اللجان التنفيذية، أسئلتهم وتم تقديم الإجابات اللازمة لهم.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الايرانية المبكرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري.

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