اقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية خارج البلاد

وقال محمودي للصحفيين مساء اليوم الجمعة، في مقر اللجنة المشرفة على اجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد ان عملية الاقتراع متواصلة حتى الان في كافة المراكز الموجودة في اوروبا وتم تمديد فترة التصويت لساعتين كما ان عملية التصويت في الولايات المتحدة جارية ايضا .

واوضح بان عملية الاقتراع للرعايا الايرانيين المتواجدين في دول شرق آسيا قد انتهت وتمت عملية فرز الاصوات فيها.

وتابع محمودي انه وفي حال ذهاب الانتخابات الرئاسية الايرانية الى الجولة الثانية فان الجهوزية ستظل موجودة لدى وزارة الخارجية الايرانية ودائرة الشؤون القنصلية في الوزارة لتنظيم الجولة الثانية للانتخابات في خارج البلاد ايضا.

وشدد بأن العمل في اللجنة المشرفة على اجراء الانتخابات الرئاسية في خارج البلاد يجري على مدار الساعة وان النتائج ستنقل الى وزارة الداخلية الايرانية بصورة غير علنية.

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