زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال غرب كرمانشاه

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران التوقيت الدقيق لهذا الزلزال عند الدقيقة 27 و 40 ثانية بعد منتصف ليل الاحد-الاثنين.

ووقع الزلزال على عمق 7 كم من سطح الارض، على بعد 22 كم من ازغلة، و27 كم من قصر شيرين، و41 كم من سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الأضرار أو الخسائر البشرية المحتملة جراء هذا الزلزال، الذي شعر به سكان قصر شيرين وسربل ذهاب أيضًا.

وتقع مدينة ازغلة التابعة لقضاء "ثلاث باباجاني" على بعد 180 كم شمال غرب كرمانشاه.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه وكان مركزه ازغلة في 12 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2017 وخلف 620 قتيلا ونحو 10 آلاف جريح وادى الى تدمير آلاف الوحدات السكنية بصورة جزئية او كلية.

انتهى ** 2342