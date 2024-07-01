٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85526299
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مخبر يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للتايكوندو بطولة العالم في كوريا الجنوبية

٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٩ م
رمز الخبر: 85526299
مخبر يهنئ بتتويج المنتخب الوطني للتايكوندو بطولة العالم في كوريا الجنوبية

طهران/1 تموز/یولیو/ارنا-هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر"، بتتويج المنتخب الوطني للتايكوندو، بطولة كأس العالم التي استضافتها كوريا الجنوبية.

ووصف مخبر في رسالة التهئة، احراز المنتخب الوطني للتايكوندو، لقب لبطولة، انه يبعث على البهجة الوطنية وشرف كبير للشعب الإيراني.

تجدر الاشاره الى، ان المنتخب الإيراني للتايكواندو، توج ببطولة العالم التي أقیمت في مدینة "جانجيون" الكورية الجنوبية.

واستطاع المنتخب الوطني ان يزيح منافسه من ساحل العاج، خلال جولتين متتاليتين، 175- 30 و140-80، ليتأهل الى النهائيات.

وفي نهائي البطولة، تمكن ابطال التايكواندو الايرانيون من الفوز على كوريا الجنوبية، 115-175 و70-140، لينتزعوا لقب بطولة العالم 2024م.

انتهی**2054

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