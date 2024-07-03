باقري كني: لبنان سيتحول إلی جحيم بلاعودة للصهاينة

وشدد علي باقري، الیوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء: إن لبنان سيكون بالتأكيد جحيما بلا عودة للصهاينة.

وعن احتمال شن الحرب على لبنان قال: "خلقت المقاومة في لبنان، باعتبارها طرفا فاعلاً ومؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، الردع اللازم امام الكيان الصهيوني".

وفیما یتعلق بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" لإيران قال: زيارة العاهل السعودي لإيران، على جدول أعمالنا وعلی جدول أعمال السعوديين، ويجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش.

وردا على احتمال أن يصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمریکیة ومواقف الحكومة الرابعة عشرة لإيران ضده قال: إن مقومات القوة والقدرات في الجمهورية الإسلامية كبيرة لدرجة أن قدوم وذهاب أي شخص في بلد ما، سواء كان رئيساً أو أي شخص آخر، لا يمكن أن يؤثر على سياساتنا الاستراتيجية؛ لكن لدينا التوقعات اللازمة للتغيرات على الساحة الدولية، بما في ذلك أمريكا، ومن المؤكد أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات جادة.

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