السفير الهندي يلتقي وكيل وزارة التراث الثقافي والسياحة

واشار دارابي في اللقاء الى العلاقات بين البلدين والتي تمتد لاكثر من 3 الاف عام موضحا ان الدبلوماسية الثقافية بين الهند وايران متجذرة وما زالت قائمة.

واكد ان الهند هي شريك استراتيجي للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال التراث الثقافي واقترح اقامة امسية ايران والهند الثقافية. موضحا ان معارض المتاحف المشتركة تمثل احد مجالات التعاون الثقافي بين البلدين.

اما السفير الهندي لدى طهران شرست فقد قال في اللقاء ان ايران هي اقدم حضارة في العالم، وان كل ايران هي تراث ثقافي، ولا بد من تسجيل المئات من الاعمال الاخرى في ايران في القائمة العالمية لليونسكو.

واضاف ان اللغة الفارسية كانت اللغة الرسمية في الهند لنحو 700. والدستور الهندي يضم الان 9 لغات كلاسيكية بينها الفارسية.

وتابع السفير الهندي ان نحو 30 بالمائة من المفردات في شمال الهند لها جذور فارسية وان الناس حريصون على تعلم اللغة الفارسية.

ودعا السفير الهندي الى المزيد من التعاون الثنائي في مجالات السياحة والتراث الثقافي والمشغولات اليدوية. موضحا ان ايران تعد احدى الوجهات السياحية في العالم، ونظرا الى التقارب الثقافي بين ايران والهند، يجب ايجاد آليات لزيادة تبادل السياح بين البلدين.

واوضح ان اثر العمارة الايرانية واضح في المباني التاريخية في الهند بما في ذلك "تاج محل" وبامكاننا تبادل الخبرات في مجال حفظ هذه المباني والتعريف بها.