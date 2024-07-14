بزشكيان؛ خطيب مراسم ليلة عاشوراء بمرقد الإمام الخميني (رض)

طهران/ 14 تموز/يوليو/ارنا – أُعلن اليوم ان رئيس الجمهورية المنتخب مسعود بزشكيان، سيلقي كلمة في مراسم ليلة عاشوراء التي ستقام في مرقد الإمام الخميني (رض).

وستقام مراسم العزاء في ليلة عاشوراء في مرقد الإمام الخميني (رض)، مساء غد الاثنين بعد صلاتي المغرب والعشاء. وسيكون الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، خطيب هذه المراسم. والمشاركة فيها مفتوحة للجميع.