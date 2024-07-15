العميد سريع: رداً على مجزرة مواصي خان يونس.. نفّذنا عمليتين عسكريتين ضدّ الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح العميد سريع أنّ العملية الأولى نفّذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، واستهدفت سفينة "MSC-UNIFIC" الإسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، أما العملية الثانية فنفّذها سلاح الجو المسيّر، بحيث ضرب عدداً من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، عبر عدد من المسيّرات، وأكد أنّ هذه العملية حققت أهدافها بنجاح.

إلى جانب ذلك، جدّد العميد سريع دعوة القوات المسلحة اليمنية كل الجيوش العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأبدى استعداد القوات المسلحة اليمنية الكامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم.كما جدّد تأكيد أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، قبل يومين، تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية فيها عمليةً مشتركةً استهدفت سفينة "Charysalis"، في البحر الأحمر وباب المندب.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية السفينة مرتين؛ أولاها في البحر الأحمر، والثانية في باب المندب، وذلك عبر عدد من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيّرة.

وجاء استهداف "Charysalis" بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

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