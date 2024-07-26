٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85549140
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بزشكيان معلقا على التصفيق لنتنياهو في الكونغرس: التصفيق لا يطهر المجرم من قتل الأبرياء والأطفال

٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٣٩ ص
رمز الخبر: 85549140
بزشكيان معلقا على التصفيق لنتنياهو في الكونغرس: التصفيق لا يطهر المجرم من قتل الأبرياء والأطفال

طهران / 26 تموز/يوليو/ارنا- أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان معلقا على تصفيق نواب الكونغرس الاميركي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن "التصفيق للمجرم لا يمكن أن يطهره من دماء الأبرياء والاطفال".

وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا". وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.

انتهى ** 2342

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