حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

وأفاد قناة المیادین، أن المقاومة الإسلامية في لبنان، تزف الشهيد حسن هلال السعيدي "علي الهادي" من بلدة تول الجنوبية شهيداً على طريق القدس.

کما زفت المقاومة الإسلامية المجاهد أحمد حكمت موسى "ذو الفقار" من مدينة طرابلس وسكان بلدة علي النهري في البقاع، شهيداً على طريق القدس.

کما زفت المقاومة الإسلامية المجاهد محمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي"، شهيداً على طريق القدس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعلن حزب الله أن مجاهديها استهدفوا نقطة "الجرداح"، ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما ذكرت في بيان آخر، استهدافها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابات مباشرة، ضمن إطار دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.

انتهی** 2054 / ح ع**