باقري: ايران عاقدة العزم على اتخاذ اي اجراء ضروري للذود عن امنها القومي

وبعث باقري بهذه الرسائل بصورة منفصلة الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، طالب فيها بالتنديد بالعمل الارهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وكذلك عقد اجتماع خاص لمجلس الامن الدولي واجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي.

وتم في الرسائل التنديد باشد العبارات بالعمل الارهابي والعدواني للكيان الصهيوني واعتبر ان الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وكذلك انتهاك سيادة بلادنا وامنها القومي يشكل تهديد جادا للسلام والامن الاقليميين والدوليين.

وتم التاكيد ان الجمهورية الاسلامية عاقدة العزم على اتخاذ اي اجراء ضروري للدفاع عن امنها القومي وسيادتها ضد المعتدين.

ودعت الرسائل في الختام اعضاء الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي للالتزام بمبادئ القانون والاخلاق في مواجهة السلوكيات غير القانونية للكيان الصهيوني المارق والعنصري والمحتل، والحد من استمرار الاعتداءات والجرائم والابادة الجماعية التي يقترفها هذا الكيان ضد فلسطين وغزة.