بزشكيان: العلاقات بين ايران وبوليفيا استراتيجية وقائمة على مواقف تحررية

وقد استقبل الرئيس بزشكيان، وزيرة خارجية بوليفيا سليندا سوسا لوندا التي شاركت في حفل تنصيب الرئيس بزشكيان الذي اكد في اللقاء استعداد طهران لتمتين التعاون الثنائي بين البلدين.

اما وزيرة خارجية بوليفيا سليندا سوسا لوندا، فقد اكدت حرص بلادها على المزيد من تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.

وقالت ان التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والمناجم والتكنولوجيا والاستثمارات والشركات الناشئة تعد من مجالات التعاون التي تصبو اليها بوليفيا مع ايران، معلنة استعداد بلادها للتعاون مع ايران في مجال الترويج للتعددية القطبية على الصعيد الدولي.

ونددت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس وكذلك الجرائم المروعة للكيان الصهيوني في غزة واكدت دعم بوليفيا للقضية الفلسطينية، وقالت ان بلادها كانت اول دولة في امريكا اللاتينية والتي قطعت علاقاتها بالكامل مع الكيان الصهيوني.