معرض فني تقيمه الامم المتحدة في ايران حول البيئة

واقام المعرض برنامج الامم المتحدة الانمائي والمركز الاعلامي للامم المتحدة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتعاون مع جاليري إتش ارت يونيتي الفني.

ويضم المعرض 36 عملا فنيا من 18 فنانا، تضم معطيات واحصاءات حول الطبيعة ودور الناس في حمايتها والحفاظ عليها.

وقال منسق الامم المتحدة المعتمد لدى طهران اشتفان بريزنر في حفل افتتاح المعرض ان الهدف من اقامة المعرض هو زيادة الوعي العام حول الضغوط البيئية العنيفة ضد الكرة الارضية.

واضاف انه على الرغم من اتساع نطاق التحديات البيئية لكن المهم ان ثمة آليات لمواجهة هذه الازمات.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت 17 الجاري، في جاليري اتش ارت يونيتي الفني بطهران.