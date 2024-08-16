نقل 12 من الجرحى الايرانيين في حادث السير بالعراق الى البلاد

وقال حاتم شراوه في تصريح صحفي مساء الجمعة: تم نقل الجرحى الـ 12 من قبل كوادر جمعية الهلال الأحمر في خرمشهر بعد استلامهم من الطوارئ الطبية العراقية عند نقطة الصفر على الحدود.

وأضاف: بعد استلام ونقل المصابين الى اقرب مركز طبي في البلاد جرى نقلهم الى قسم الطوارئ بجامعة آبادان للعلوم الطبية لتلقي المزيد من العلاج.

ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر ، أصيب 64 شخصًا ، في حادث سير وقع في حوالي الساعة 3:30 فجر الجمعة بين حافلة وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود (القار) في الطريق السريع بين الديوانية والناصرية.

ومن بين جرحى هذا الحادث 61 زائرا إيرانيا و 3 عراقيين، كانوا في طريق العودة بعد ادائهم زيارة الاربعين. وتمت معالجة 18 من الجرحى وغادروا المستشفى ، فيما خضع 46 شخصًا للعناية الموقتة في قسم الطوارئ في مستشفى الديوانية التعليمي ومن ثم تم نقل 12 منهم الى البلاد.

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