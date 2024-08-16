١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85570079
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نقل 12 من الجرحى الايرانيين في حادث السير بالعراق الى البلاد

١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٥ ص
رمز الخبر: 85570079
نقل 12 من الجرحى الايرانيين في حادث السير بالعراق الى البلاد

آبادان / 17 آب/اغسطس/ارنا-اعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن نقل 12 من جرحى حادث السير الذي وقع بين حافلة تقل زوارا ايرانيين وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود على طريق الديوانية السريع المؤدي إلى الناصرية جنوب العراق، عبر شلمجة إلى البلاد.

وقال حاتم شراوه في تصريح صحفي مساء الجمعة: تم نقل الجرحى الـ 12 من قبل كوادر جمعية الهلال الأحمر في خرمشهر بعد استلامهم من الطوارئ الطبية العراقية عند نقطة الصفر على الحدود.

وأضاف: بعد استلام ونقل المصابين الى اقرب مركز طبي في البلاد جرى نقلهم الى قسم الطوارئ بجامعة آبادان للعلوم الطبية لتلقي المزيد من العلاج.

ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر ، أصيب 64 شخصًا ، في حادث سير وقع في حوالي الساعة 3:30 فجر الجمعة بين حافلة وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود (القار) في الطريق السريع بين الديوانية والناصرية.

ومن بين جرحى هذا الحادث 61 زائرا إيرانيا و 3 عراقيين، كانوا في طريق العودة بعد ادائهم زيارة الاربعين. وتمت معالجة 18 من الجرحى وغادروا المستشفى ، فيما خضع 46 شخصًا للعناية الموقتة في قسم الطوارئ في مستشفى الديوانية التعليمي ومن ثم تم نقل 12 منهم الى البلاد.

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