٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رمز الخبر: 85578376
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journalistاحمد قزوینی حائری

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حركة أنصار الله: نشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان

٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رمز الخبر: 85578376
حركة أنصار الله: نشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان

طهران / 25 آب/اغسطس/ارنا- اعتبرت حركة أنصار الله في اليمن أن الرد القوي والفاعل لحزب الله  في عمق الكيان الغاصب تأكيداً على أن المقاومة مقتدرة وقوية وصادقة في وعدها ووعيدها.

وبارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن الهجوم الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الأحد في عمق الكيان الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها “نبارك لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله الهجوم الكبير والشجاع الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان في عمق العدو الإسرائيلي”.

وأضاف البيان “نشد على أيادي وسواعد أبطال المقاومة الإسلامية، ونبارك وندعم كل خيارات وعمليات الرد على العدو الصهيوني ونجدد التأكيد أن الرد اليمني آت حتما والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك”.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي أعلنت فيه المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها أنها قامت فجر اليوم الاحد، بإستهداف مراكز استراتيجية وحيوية اسرائيلية في رد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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