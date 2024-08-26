السفير الايراني يلتقي المساعد الخاص للرئيس الروسي

واشار لويتين الى الزيارة الاخيرة للرئيس الروسي الى جمهورية اذربيجان، وقال ان موضوع ممر الشمال- جنوب وبناء الخط الحديدي رشت – استارا بهدف الوصول الى نقل 15 مليون طن عبر الفرع الغربي لهذا الممر، شكل احد اهم موضوعات الزيارة.

وناقش الطرفان في اللقاء الابعاد المختلفة للتعاون الثنائي لا سيما في مجال الترانزيت والممر.

واكد المساعد الخاص لبوتين استعداده لزيارة ايران واجراء محادثات مع الوزراء الجدد بالحكومة الايرانية وقال انه مع وضع المشروعات الاقتصادية على جدول اعمال العلاقات بين البلدين، فانه الهدف الرئيسي لزيارته لطهران، سيتحقق.

اما السفير الايراني كاظم جلالي فقد اكد اهتمام كبار المسؤولين الايرانيين بتوسيع العلاقات الشاملة مع روسيا وقال انه في ظل بدء الحكومة الجديدة مهام عمالها، فان التعاون في مجال المشروعات المشتركة، ستزداد وتيرته.