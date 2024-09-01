بزشكيان يؤكد على صياغة مجموعة واجبات ومهام الأجهزة التنفيذية

وتحدث الدكتور مسعود بزشكيان، يوم الأحد ، في اجتماع الحكومة، مشيراً إلى الجهود الجارية لصياغة مجموعة الواجبات والمهام للاجهزة التنفيذية على المستوى الوطني والمحافظات والمدن وقال: عندما تكون هذه المجموعة من الواجبات والمهام جاهزة ويتم ابلاغها ونعرف بالضبط ما يجب علينا القيام به وكيف وبأي جودة، ربما لا تكون هناك حاجة لعقد بعض الاجتماعات اليومية بعد الآن، لذلك يجب على الجميع المساعدة في القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

وفي جانب آخر من حديثه أعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه بذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص) واستشهاد الإمام الحسن المجتبى (ع) والإمام الرضا (ع)، موجها الشكر والتقدير لجميع الاجهزة المعنية في إقامة مراسم الأربعين الحسيني الكبرى، كما ثمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في تغطية أخبار هذا الحدث العظيم.

كما شكر بزشكيان الحكومة العراقية على تعاونها وإجراءاتها في تسهيل إقامة هذا الحدث التاريخي والحماسي، فضلاً عن كرم الضيافة من قبل الشعب العراقي المسلم والصديق وقال: إن طريق الإمام الحسين (ع) هو طريق الحق والعدالة، وعلينا نحن المسؤولين أن نسير على هذا الطريق، ولنسع كي نكون خدماً صادقين للشعب.

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