٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85591819
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حماس تحذر من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض

٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رمز الخبر: 85591819
حماس تحذر من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض

طهران/9 أیلول/سبتمبر/ارنا-حذر القيادي بحركة "حماس" عزت الرشق، الإثنين، من اعتبار شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة "نقطة للتفاوض" من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال الرشق في بيان عبر تلغرام: "إن لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه، فلن يرى أسرى الاحتلال النور".

وأضاف الرشق أن "الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هم الطرف المعطل للاتفاق. ومطالبنا بوقف العدوان بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، واضحة ومتمسكون بها".

ويصر نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم الذي يقسّم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، وكذلك معبر رفح وممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وهو ما ترفضه حماس.

وحذر الرشق من "اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض وإعادتنا الى المربع الأول".

وقال إن "ما يروّجه الاحتلال وبعض المصادر الأمريكية عن مطالب جديدة لحماس، كذب ومحاولة للتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

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*المصدر: القدس العربي

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