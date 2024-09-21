٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٦ م
رمز الخبر: 85602795
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journalistاحمد قزوینی حائری

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50 شهيداً في ساعات.. الاحتلال يواصل إبادته الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ351

٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٦ م
رمز الخبر: 85602795
50 شهيداً في ساعات.. الاحتلال يواصل إبادته الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ351

طهران / 21 ايلول/سبتمبر/ارنا- ارتقى 50 شهيداً، خلال الساعات الأخيرة الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء، إضافة إلى عدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف، فجر السبت، مجموعة من الأشخاص في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أفاد مراسلنا بارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشيخ ناصر.

كذلك، طال قصف مدفعي إسرائيلي المنازل في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، كما المنازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، شمال القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدداً من القذائف في اتجاه شاطئ بحر بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ويُضاف هؤلاء الشهداء إلى حصيلة العدوان الإسرائيلي التي وصلت إلى 41272 شهيداً و95551 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

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٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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