ايران تستورد 42.8 طن من سبائك الذهب خلال 6 أشهر

وقال رضواني فر في تصريح له الاثنين ان قيمة هذه الكمية من سبائك الذهب بلغت 2.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.

واضاف: خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، استوردت البلاد 7.3 طن من سبائك الذهب بقيمة 466 مليون دولار.

وبحسب رضواني فر، فان 96.8% من سبائك الذهب المستوردة جرى استيرادها وتخليصها عبر جمارك مطار "الإمام الخميني (رض)".

وقال نائب وزير الاقتصاد: كانت جمارك باشماق وتبريز ومشهد ومطار أصفهان وجمارك بيرانشهر ويزد من بين الجمارك الأخرى التي تم عبرها استيراد سبائك الذهب وتخليصها خلال الأشهر الستة الاولى من هذا العام.

انتهى ** 2342