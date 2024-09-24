٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85605539
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ايران تستورد 42.8 طن من سبائك الذهب خلال 6 أشهر

٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠١ ص
رمز الخبر: 85605539
ايران تستورد 42.8 طن من سبائك الذهب خلال 6 أشهر

طهران / 24 ايلول/سبتمبر/ارنا- أعلن نائب وزير الاقتصاد ورئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن واردات البلاد من سبائك الذهب القياسية بلغت 42.8 طن خلال الأشهر الـ 6 الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

وقال رضواني فر في تصريح له الاثنين ان قيمة هذه الكمية من سبائك الذهب بلغت 2.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.

واضاف: خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، استوردت البلاد 7.3 طن من سبائك الذهب بقيمة 466 مليون دولار.

وبحسب رضواني فر، فان 96.8% من سبائك الذهب المستوردة جرى استيرادها وتخليصها عبر جمارك مطار "الإمام الخميني (رض)".

وقال نائب وزير الاقتصاد: كانت جمارك باشماق وتبريز ومشهد ومطار أصفهان وجمارك بيرانشهر ويزد من بين الجمارك الأخرى التي تم عبرها استيراد سبائك الذهب وتخليصها خلال الأشهر الستة الاولى من هذا العام.

انتهى ** 2342

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