مسؤول : اعتماد مقترحات الرئيس الإیراني حول تعديل ميثاق الأمم المتحدة رسميا

وأوضح سنائي في تصريح خاص لمراسل "ارنا" من نیویورك : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لدیها تحفظات على ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أشار إليه الرئيس بزشکیان أيضاً في خطابه أمس.

وتابع هذا المسؤول : الرئيس الإيراني عبر عن هذه التحفظات والاقتراحات في مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، التي قامت بتوثيقها.

وقال سنائي : حسب تقديري، ان الاقتراح فيما يخص انشاء منطقة متحدة وقائمة على التماسك وايضا قوية من كافة الجوانب، وفي الوقت نفسه انتهاج سبيل التعاون والحوار مع العالم، يشكل امرا حيويا ورئيسيا اليوم.

كما اشار الدبلوماسي الايراني، الى بعض اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية في اطار الدبلوماسية العامة للبلاد، بما في ذلك اللقاء مع مدراء وسائل الاعلام وممثلي الديانات السماوية، ولقائه (في نيويورك) مع رجال دين وشخصيات بارزة من اتباع مذهب اهل البيت (ع)، فضلا عن مقابلاته الصحفية مع شبكة سي ان ان، وايضا قناة الجزيرة الاخبارية.

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