للمرة الأولى.. حزب الله يدخل صاروخ "فادي 3" إلى الخدمة بضرب قاعدة "شمشون" الصهيونية

وفي بيان لها، أوضحت المقاومة الإسلامية، أنّ قاعدة "شمشون" هي مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية.

كذلك، استهدف حزب الله، مستوطنة "روش بينا" بصليات ‏صاروخية، وقصف أيضاً المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات الصواريخ.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في لبنان، عبر بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وفي السياق، أقرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، بسقوط 4 صواريخ في "روش بينا" قرب صفد، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وتضرّر في البنى التحتية، كما أكّدت سقوط صواريخ في "كريات بياليك".



وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، بعد تنفيذها سلسلة عمليات منذ الصباح، أبرزها القصف بصليةٍ من صواريخ "فادي 2"، معسكر "إلياكيم" الإسرائيلي، التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال، والواقع جنوبيّ حيفا المحتلة، وأيضاً استهدافها مطار "مجيدو" العسكري، غربي العفولة 3 مرات، بصليات من صواريخ "فادي 1" و"فادي 2".

انتهی**2054

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المصدر / الميادين