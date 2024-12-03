باحثان ايرانيان يبتكران عقارا لسحب السموم تدريجيا من اجسام مدمني المخدرات

قام باختراع هذا الدواء كل من "سلمان سعيدي" طالب الصيدلة في السنة الرابعة، و"رضا محجوب" أخصائي الصيدلة والأستاذ المساعد في جامعة همدان للعلوم الطبية.

وفي مقابلة مع ارنا ، افاد سعيدي بأن طرق علاج الإدمان الشائعة، مثل استخدام البوبرينورفين،تعد فعالة ولكنها تواجه في معظم الأحيان قيودا بسبب مشاكل مثل صعوبة تقليل الجرعة تدريجيا والآثار الجانبية النفسية.

واوضح بأن هذا الإنجاز يتصمن تصميم وإنتاج شكل طبي قابل للمضغ يحتوي على البوبرينورفين، والذي يتم تقديمه بهدف إزالة سموم مدمني المخدرات تدريجيا وتسهيل عملية الانسحاب. كما تم تصميم هذا المنتج بحيث يتم تقليل جرعة البوبرينورفين تدريجيا دون حدوث تغييرات مفاجئة.

وتابع يمتاز هذا المنتج بميزتين: الاولى، "التخفيض التدريجي لجرعة الدواء" ويعني التعديل الدقيق للجرعة لتقليل أعراض الانسحاب الشديدة وقدرة المريض على التكيف بشكل أفضل، والثانية "سهولة الاستخدام" وتعني أن شكل المنتج القابل للمضغ يجعل من السهل استخدامه.

واضاف :من المميزات الأخرى لهذا المنتج يمكن أن نذكر أنه يحسن الحالة النفسية واستخدامه المنزلي، أي أن فعل المضغ يساعد على تقليل التوتر والقلق ويمنح المريض الشعور بالاسترخاء، وفي نفس الوقت فهو ومن الممكن استخدامه بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى إشراف طبي مستمر.

كما بيّن ان هذا المنتج المذكور مسجل في مكتب براءات الاختراع ويتم تطويره حاليا في مركز النمو بجامعة همدان للعلوم الطبية باعتباره جوهر التكنولوجيا

واعتبر أن الهدف من هذه الخطة هو توفير طريقة جديدة وفعالة ومنخفضة التكلفة لعلاج الإدمان وتسهيل عملية إزالة السموم، مما يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياة المرضى وتقليل تكاليف العلاج.

انتهى**ر.م