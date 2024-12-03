عراقجي: الصراعات ستنقل الإرهاب إلى المنطقة المحيطة بسوريا

وکتب عباس عراقجي، في رسالة نشرها باللغة الإنجليزية على حسابه الشخصي على منصة "ایکس" صباح اليوم الثلاثا:: أجريت مفاوضات مهمة مع الرئيس الأسد ومحادثة بناءة مع وزير خارجية تركيا "هاکان فيدان" وكانت رحلتي من دمشق إلى أنقرة من الرحلات المباشرة النادرة.

وأضاف: جميعنا متفقون على أنه لن يستفيد أحد من حرب أخرى في سوريا وإن الصراعات ستؤدي إلى انتشار الإرهاب في كامل المنطقة المحيطة بسوريا.

وأكد أن إيران تقف إلى جانب الشعب والحكومة والجيش في سوريا في الحرب ضد الإرهاب ومستعدة للمساعدة والدعم في تخفيف التوترات الإقليمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وكان عراقجي قد غادر دمشق، قبل یومین، متجها الى انقرة، وذلك بعد لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، حيث اكد دعم ايران الشامل لسوريا حكومة وشعبا وجيشا، في مكافحة الارهاب.

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