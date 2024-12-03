٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85679317
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لجان المقاومة في فلسطين : تهديدات ترامب تكشف عن عقلية فاشية استئصالية

٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٥٣ م
رمز الخبر: 85679317
لجان المقاومة في فلسطين : تهديدات ترامب تكشف عن عقلية فاشية استئصالية

طهران /3 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- أعلنت "لجان المقاومة في فلسطين"، أن تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حول "جحيم يضرب الشرق الأوسط"، تكشف عن عقلية فاشية استئصالية.

وفي بيان صادر عنها اليوم، عقبت اللجان على تهديدات ترامب الذي توعد بـ "جحيم يضرب الشرق الأوسط، إذا لم تطلق المقاومة الفلسطينية سراح أسرى العدوّ لديها"؛ مؤكدة بأن "ما صرح به دونالد ترامب يدلل على حالة الانكسار والفشل التي يعاني منها الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه بغزّة، وفي مقدمتها تحرير أسراه والقضاء على المقاومة".  

وشدد البيان الصادر عن لجان المقاومة الفلسطينية على، أن "التهديد الأميركي لن يرهب ولن يخيف المقاومة في غزّة ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لدى شعبنا، وسيظل متمسكا بثوابته التي أعلنتها المقاومة منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، وهي وقف العدوّ وحرب التطهير العرقي والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار ورفع الحصار وصفقة تبادل مشرفة وجدية".  

وختمت اللجان بيانها بالقول : هذه التهديدات العدوانية تكشف من جديد عن الانحياز والعداء الأميركي لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والمشاركة الكاملة بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 14 شهرًا بالسلاح والمال والغطاء السياسي والخداع والتضليل.  

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر / موقع العهد الاخباري 

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