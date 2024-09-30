الرئيس بزشكيان : دماء الشهيد نصر الله ورفاقه ستغلي في مواجهة الظلم والجور الى الابد

جاء ذلك في تدوينة للرئيس بزشكيان بسجل التعازي الذي فتحه مكتب حزب الله لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية لمناسبة استشهاد سيد المقاومة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله وكوكبة من رفاق دربه.

واضاف رئيس الجمهورية : لقد شاهد العالم كيف تنتهك امريكا والدول المناصرة للكيان الصهيوني، حقوق الانسان والكرامة الانسانية والقانون الدولي، وكيف يتم اطلاق صفة "انصار الحقوق الانسانية" على الارهابيين والجناة، بينما يتم تسمية مناهضي الظلم وانصار المظلومين بـ "الارهابيين".

واستدل الرئيس الايراني بآي من الذكر الحكيم [بسم‌ الله الرحمن الرحیم -وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ‌اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ]؛ مستطردا، "العار على هكذا تعبير يروّج لادعياء حقوق الانسان والحرية المزيفين، وليعلم الشعبان الفلسطيني واللبناني العزيزان، ان ايران وشعبها المناصر للحق سبقى الى جانبهم".

انتهى ** ح ع