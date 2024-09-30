وزير الخارجية البريطاني يقول ان بلاده على اتصال مع ايران لخفض التصعيد

لندن/ 1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن قلقه من تسارع التطورات في غرب اسيا واحتمال المزيد من التصعيد بين حزب اهاس والكيان الصهيوني قائلا ان بلاده على اتصال مع ايران للمساعدة على خفض التصعيد.

وقال لامي مساء الاثنين للصحفيين انه التقى الاسبوع الماضي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وبحث معه في الوضع بغرب اسيا. واضاف اننا سنواصل اتصالاتنا مع ايران خلال الساعات المقبلة.