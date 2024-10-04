٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85617557
T T
٠ Persons

سمات

وزير الثقافة: قائد الثورة اثبت أنه قائد مواجهة الحرب النفسية للعدو

٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85617557
وزير الثقافة: قائد الثورة اثبت أنه قائد مواجهة الحرب النفسية للعدو

طهران / 4 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي ان قائد الثورة الاسلامية اثبت انه قائد التصدي للحرب النفسية التي يمارسها العدو.

وكتب صالحي في صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الجمعة: إن مبادرة قائد الثورة لحضور صلاة الجمعة اثبتت أنه أيضًا قائد التصدي للحرب النفسية للعدو.

واضاف: كان حضور سماحته وتجمع الملايين من المواطنين في مصلى طهران كصواريخ "الوعد الصادق"، صورة من العزة والمجد والاقتدار.

وقد اقيمت صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بامامة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في مصلى طهران ، وذلك إثر استشهاد حامل راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين السيد حسن نصر الله وعشية الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" من قبل مقاتلي المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واستعرض سماحته في خطبة صلاة الجمعة مختلف القضايا الدينية والسياسية والإقليمية والدولية.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .