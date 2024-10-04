وزير الثقافة: قائد الثورة اثبت أنه قائد مواجهة الحرب النفسية للعدو

وكتب صالحي في صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الجمعة: إن مبادرة قائد الثورة لحضور صلاة الجمعة اثبتت أنه أيضًا قائد التصدي للحرب النفسية للعدو.

واضاف: كان حضور سماحته وتجمع الملايين من المواطنين في مصلى طهران كصواريخ "الوعد الصادق"، صورة من العزة والمجد والاقتدار.

وقد اقيمت صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بامامة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في مصلى طهران ، وذلك إثر استشهاد حامل راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين السيد حسن نصر الله وعشية الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" من قبل مقاتلي المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واستعرض سماحته في خطبة صلاة الجمعة مختلف القضايا الدينية والسياسية والإقليمية والدولية.

انتهى ** 2342