المقاومة تحقق إصابات مؤكدة في مخيم جباليا

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استدراج قوات إسرائيلية خاصة إلى منزل مفخخ مسبقاً، قرب مفترق الصفطاوي، غربي مخيم جباليا.

بدورها، أجهزت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على قوة إسرائيلية راجلة، خلال اشتباك من النقطة صفر في منطقة "أبو شرار"، وسط مخيم جباليا.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد عن دكّ جنود الاحتلال وآلياته في مخيم جباليا، إلى جانب قصف مستوطنتي "سديروت" و"نير عام" في غلاف غزة.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، دكّت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، موقعي قيادة وسيطرة، تابعين للاحتلال، بقذائف "الهاون"؛ الأول في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، والثاني في جحر الديك، شمالي المحافظة الوسطى.

انتهى ** 2342