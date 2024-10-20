حزب الله يقصف "كريات آتا" بصواريخ نوعية ويستهدف قوات الاحتلال عند الحدود

وفي العمليات التي أعلنتها المقاومة الإسلامية في لبنان، فقد قصفت مستعمرة "كريات آتا"، شرقي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية نوعية، وذلك رداً على استهداف المدنيين والمجازر التي ارتكبها الاحتلال، وخصوصاً مجزرة النبطية.

وأشارت المقاومة إلى أنّ هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، مجددةً تأكيدها أنّها ستظل حاضرةً ‏وجاهزةً للدفاع عن لبنان وشعبه، وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها لردع الاحتلال.

في عمليات أخرى، استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية؛ الأول عند بوابة شبعا، بصلية صاروخية (عند الـ10:00 من مساء السبت بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، الثاني عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، بقذائف المدفعية (عند الـ4:35 من بعد الظهر) والثالث في محيط بلدة عيتا الشعب، بصلية صاروخية (عند الـ4:15 من بعد الظهر).

واستهدف حزب الله تجمعات أخرى للجنود الإسرائيليين في شمالي فلسطين المحتلة، وتحديداً في مستعمرة "المنارة" (عند الـ11:00 مساءً)، ثكنة "بيت هلل" (عند الـ5:55 من بعد الظهر)، موقع "المرج" (عند الـ5:30 من بعد الظهر) ومستعمرة "زرعيت" (عند الـ4:50 من بعد الظهر)، بحيث قصف كلاً منها بصلية صاروخية.

كذلك، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال في مستعمرة "أبيريم" (عند الـ9:25 مساءً) ومربض مدفعية الاحتلال في "ديشون" (عند الـ6:30 مساءً)، بصليتين صاروخيتين.

وأعلن حزب الله أنّه قصف مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية أيضاً، عند الـ9:00 صباحاً.

وكان حزب الله استهدف تجمعات لجنود الاحتلال في "أفيفيم"، "روش بينا"، صفد المحتلة، "زرعيت"، "البصة"، "شلومي"، "المرج"، المالكية وجل الدير، إضافةً إلى استهدافه دبابة "ميركافا" في "زرعيت"، "الكريوت" في شمالي حيفا المحتلة، والقاعدة العسكرية في "ناشر" شرقي المدينة.

انتهى ** 2342