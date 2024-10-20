مجلس علماء الشيعة بافغانستان: راية النضال لن تسقط مع استشهاد قادة المقاومة

وقدم المجلس في بيان اليوم الاحد، التهاني والتعازي باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار لجميع المسلمين واحرار العالم.

وقال المجلس في بيانه ان الغزاة الصهاينة واستمرارا لاقترابهم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، اقدموا على اغتيال واحد اخر من القادة الشجعان والشامخين للمقاومة.

واضاف ان الشهيد يحيى السنوار ومنذ أن ابصر النور، شاهد الظلم والعدوان والاحتلال في مسقط راسه ... ومذاك كرس حياته لتحرير القدس الشريف وفلسطين واحياء كرامة وحرمة مسلمين هذه الارض المقدسة.

واكد مجلس علماء الشيعة الافغان في ختام بيانه ان جهاد ونضال الشعب الفلسطيني المسلم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والاراضي المحتلة وهذا اليوم ليس ببعيد.