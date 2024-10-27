الرئيس بزشكيان : لا نسعى وراء الحرب لكننا سوف ندافع عن حقوق الشعب والوطن

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان، خلال تراسه اليوم الاحد اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث قدم شرحا لموقف الحكومة الرابعة عشرة قبال العدوان الصهيوني الاخير على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف : لقد برهن شعبنا العزيز ونظام الجمهورية الاسلامية في ايران، طوال 45 عاما مضت، على انهما لن يرضخا اطلاقا امام اي معتد.

ولفت رئيس الجمهورية الى، ان جرائم الكيان الصهيوني باتت مكشوفة امام اعين العالم اجمع اليوم.

وتابع قائلا : العالم كله يشاهد اليوم، بان الدول المناصرة لهذا الكيان الغاصب وعلى راسها امريكا، تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والحرية، لكنها اتخذت جانب الصمت امام المجازر التي راح ضحيتها عشرات الالاف من النساء والاطفال بفعل الكيان الصهيوني السفاح.

وتساءل بزشكيان : هل هؤلاء الاطفال ارهابيون؟، وهل حرمان الشعب المظلوم في غزة من الغذاء والدواء، يعدّ من مبادئ الحرب والعالم المتحضر؟

واستطرد الرئيس الايراني : ان الضمائر الحية في انحاء العالم، عبّرت عن استنكارها من الكيان الصهيوني الجزار وجرائمه.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تقدم بزشكيان بالعزاء الى عوائل الشهداء الاربعة من قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن سماء البلاد، وايضا شهداء قوى الامن الداخلي الذين ارتقوا اثر الهجوم الارهابي في مدينة تفتان (بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد)؛ مؤكدا على المسؤولين المعنيين بملاحقة ومعاقبة العناصر الارهابية التي تقف وراءه.

وفي الختام، ثمّن الرئيس بزشكيان جهود وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، والدبلوماسية الفاعلة التي تجسدت في نشاطات الخارجية خلال الايام الاخيرة.

انتهى ** ح ع