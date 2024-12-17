ايران من بين الدول الخمس الاولى التي تمتلك أسطولا بحريا كبيرا في العالم

وخلال مؤتمر صحفي في معرض النقل والخدمات اللوجستية الثامن بطهران اليوم الثلاثاء،افاد المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "علي اكبر صفائي" ان الاسطول البحري شهد نموا كبيرا في حمولته ببحر قزوين، وتعادل سعة الحمولة لإيران سعة حمولة روسيا حاليا.

وفيما يتعلق بتوجيهات قائك الثورة الاسلامية حول السياسات التنموية ذات التوجه البحري ، اشار صفائي الى ان الرئيس الايراني في الحكومة الـ14، يحرز تقدما جديا للغاية،وسيقوم بإعداد خطة التنمية ذات التوجه البحري مع إعطاء الأولوية لمنطقة مكران.مضيفا انه حاليا يجري وضع اللمسات النهائية على وصف خدمة توظيف الاستشاريين في هذا المشروع، كما يتم النظر في تشكيل مجلس استراتيجي لها.

وتابع المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "انه و في هذا الصدد تم البدء في الدراسات وقمنا بتحديث الدراسات السابقة من أجل الوصول بسرعة إلى خارطة طريق تتماشى مع السياسات التنموية ذات التوجه البحري."

أداء الانشطة البحرية في ايران

وعن أداء الأنشطة البحرية في ايران منذ بداية العام،اوضح صفائي "انه حتى 14 كانون الاول/ ديسمبر الجاري، تم تنفيذ نحو 172 مليون طن من عمليات التفريغ والتحميل في الموانىء الايرانية، وهو ما زاد بنسبة 3% في إصدار السلع غير النفطية."

وتابع صفائي : على صعيد العبور،فقد بلغت إجمالي حمولة البضائع التي مرت عبر الموانىء الايرانية خلال هذه الفترة 9 ملايين و400 ألف طن، ما يمثل نموا بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما اشار الى ان احصاء تشغيل الحاويات بالموانئ الايرانية خلال هذه الفترة بلغ مليونين و225 ألف حاوية نمطية (TEU) بنمو 11% مقارنة بالعام الماضي.

يتبع***