المقاومة الفلسطينية تؤكد سقوط 12 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح

ونفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام عملية مركبة في حيّ القصايب في جباليا، شمالي القطاع، وأكدت أنّ المجاهدين استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية، بقذيفة "الياسين 105"، وقصفوا منزلاً تحصّن داخله 12 جندياً إسرائيلياً، بقذيفة "TBG"، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

واستكمالاً للعملية المركبة، أضافت القسّام، في بيانٍ، أنّ مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافا" بعبوة شديدة الانفجار، خلال هروب 3 من الجنود الإسرائيليين نحوها.

ونشر الإعلام العسكري للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشاهد تُظهر استهداف مجاهدٍ من القسام، بقذيفة "الياسين 105"، ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إشزاريت"، شرقي جباليا، شمالي القطاع.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها، عبر رشقة صاروخية من نوع "107"، مواقع القيادة والسيطرة وتموضعات قوات الاحتلال في محيط محطة أبو جراد، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وعرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن قصف مقاتليها، بصواريخ قصيرة المدى، عيار"107"، مقر قيادة وسيطرة تابعاً لقوات "جيش" الاحتلال في منطقة جحر الديك.

وفي ظل عمليات المقاومة المستمرة، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابقٍ اليوم، بمقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة "شاكيد" في "لواء غفعاتي"، متأثراً بإصابته قبل أكثر من شهر، في معركة جنوبي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ الضابط القتيل كان أُصيب بجروح خطيرة، في 17 أيلول/سبتمبر الفائت، بحيث أُصيب في الحادثة نفسها 4 جنود آخرين، وقُتل وأصيب عدد آخر، في إثر انفجار سلاح داخل مبنى في رفح.

وقبل 3 أيام، أقرّ المتحدّث باسم "الجيش" بمقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين، وإصابة ضابط بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في جباليا، شمالي القطاع.

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